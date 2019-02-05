Между "ЛНР" и "ДНР" вспыхнул крупный конфликт на Донбассе: решение луганских наемников сильно разозлило Донецк

05.02.2019 14:18

Между созданными Россией на оккупированной части Донбасса "ЛНР" и "ДНР" возник новый скандал: стало известно, что на так называемой "таможне" на границе двух "республик" машины вынуждены простаивать неделями.

При этом луганские боевики сознательно вступили в конфликт с "ДНР" для того, чтобы подавить конкуренцию со стороны донецких боевиков.

Один из пользователей из Донецка рассказал, что луганские наемники создали целую систему для растаможки грузов, требуя для прохождения "таможни" целый пакет документов - бюрократическая система устроена таким образом, что едущие из "ДНР" машины вынуждены торчать на границе по несколько суток.

Набирающая обороты вражда между российскими сателлитами вызвала массовые насмешки пользователей социальных сетей.

Люди пишут, что между "ЛНР" и "ДНР" может начаться война, которая закончится поглощением одной из "республик" со стороны луганских боевиков, передает dialog.ua.