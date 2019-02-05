Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе убит член НВФ «Крот» из Донецка

05.02.2019 14:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе убит член НВФ «Крот» из Донецка

В зоне ООС при неизвестных обстоятельствах был убит член НВФ Олейник Василий Васильевич, известный по позывному «Крот».

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Как стало известно, «Крот» родился в Донецке 7 октября 1984 года. По словам сослуживцев и близких Олейника, он был убит приблизительно 27−28/01/19 при неизвестных обстоятельствах.

Информация о члене НВФ содержится в базе данных сайта «Миротворец».



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, соцсети, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх