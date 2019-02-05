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На Донбассе убит член НВФ «Крот» из Донецка
05.02.2019 14:39
В зоне ООС при неизвестных обстоятельствах был убит член НВФ Олейник Василий Васильевич, известный по позывному «Крот».
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.
Как стало известно, «Крот» родился в Донецке 7 октября 1984 года. По словам сослуживцев и близких Олейника, он был убит приблизительно 27−28/01/19 при неизвестных обстоятельствах.
Информация о члене НВФ содержится в базе данных сайта «Миротворец».
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, соцсети, НВФ, ООС
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