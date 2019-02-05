На Донбассе убит член НВФ «Крот» из Донецка

05.02.2019 14:39

В зоне ООС при неизвестных обстоятельствах был убит член НВФ Олейник Василий Васильевич, известный по позывному «Крот».

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Как стало известно, «Крот» родился в Донецке 7 октября 1984 года. По словам сослуживцев и близких Олейника, он был убит приблизительно 27−28/01/19 при неизвестных обстоятельствах.

Информация о члене НВФ содержится в базе данных сайта «Миротворец».