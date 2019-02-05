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Архив - Донецкая область

«Они не сдадутся»: скандальный российский музыкант сделал заявление по «ЛДНР»

05.02.2019 12:54
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«Они не сдадутся»: скандальный российский музыкант сделал заявление по «ЛДНР»

Экс-солист российской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что ездит в «ЛДНР» чтобы «поддержать людей с большой идеей».

Об этом он сообщил в интервью российскому изданию, передает donpress.com.

Самойлов уточнил:

«Раз-два в год я туда приезжаю. Мы не войну ездим поддерживать, а мир. В ДНР люди страдают и до сих пор живут практически на войне. Им нужна поддержка, они отстаивают там русский мир».

При этом он уточнил, что среди местных жителей иногда происходят «шатания», но они не сдадутся, так как их мотивирует «большая идея»:

«У людей, оказавшихся в вялотекущем затянувшимся конфликте, конечно, идет разброд и шатания внутри: — За что мы боролись?! Но они, конечно же не сдадутся — слишком идея большая жить своими ценностями, а не теми, навязанными, нацистко-фашистскими. Бывая там, я чувствую себя нужным, что-то меня туда зовет».



Теги: Россия, Донбасс, война, мир, музыкант, идея, Агата Кристи, ДНР, ЛНР, заявление
 
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