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Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт

05.02.2019 11:34
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Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт

Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, потому что Россия может продолжить свои наступательные действия и захват украинских территорий. Такое мнение высказал немецкий политолог Андреас Умланд, пишут Донецкие новости.
«Конфликт кажется замороженным. Он, конечно, еще "горячий", потому что стреляют и убивают, но линия разграничения на Донбассе зафиксированная, а вот в Азовском море, вокруг Крыма – это более опасная ситуация», – сказал он
По его мнению, опасность связана с тем, что Запад до сих пор не отреагировал должным образом на агрессивные действия РФ в Керченском проливе, когда 25 ноября были обстреляны украинские военные корабли, а украинские моряки взяты в плен российскими военными.
«Запад отреагировал символически и риторически. Сейчас могут быть еще какие-то санкции введены, но я ожидаю, что это будут мелкие санкции, какие-то персональные санкции. История марта 2014 года в чем-то повторяется, когда была сильная риторическая реакция Запада, и после аннексии Крыма не было существенных санкций», – отмечает Умланд.
«Россия сейчас тестирует, как реагирует Запад. Если не будет какой-то резкой реакции на это  или каких-то однозначных сигналов со стороны Запада – значимых материальных санкций или угроза значимых материальных санкций, которые дадут определенный эффект в Москве, ясно, что это просто будет поле, на котором Россия будет действовать дальше», – добавил эксперт.



Теги: Донбасс, Азовское море, опасность, агрессия
 
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