Украинские таксофоны и 4G: Как работает телефонная связь в Донецке

05.02.2019 08:11

Переселенец из ныне неподконтрольного украинской власти Донецка Максим Копачевский, находясь в родном городе, проверил качество работы телефонной связи.

В «ДНР» сейчас представлены услуги связи трех операторов:

украинского оператора мобильной связи Vodafone (на неподконтрольных территориях – МТС);

«республиканского» оператора мобильной связи «Феникс» (работает на захваченных мощностях украинских Kievstar и Life);

оператора стационарной связи «Комтел» (работает на захваченных мощностях «Укртелекома»).

Максим Копачевский отмечает, что в центре Донецка сигнал Vodafone (Водафон) ловит нормально. «Но стоит отъехать от центра Донецка хотя бы на один район – начинаются помехи. Но это чисто субъективно на моем опыте», – комментирует блогер.

При этом качеством мобильного интернета от Vodafone он остался не доволен. «Скорость мобильного интернета очень слабая – 2G. А 2G – это вообще ни о чем, скорость – 10 Кбит/сек. Для тех, кто привык к 3G и 4G, скорость в 10 Кбит/сек. – это просто испытание. Но мало того, мобильный интернет ловит не везде. Например, находясь в паркинге стадиона "Донбасс Арена" я не смог загрузить даже картинку – а это центр Донецка», – рассказал переселенец.

Как неоднократно заявляло руководство «Vodafone Украина», до стабилизации ситуации на неподконтрольном Донбассе компания не намерена инвестировать в оборудование, и соответственно, не планирует восстанавливать сеть 3G, а о 4G вопрос даже не стоит.

Максим Копачевский дополняет, что единственная компания, которая в Донецке сейчас предоставляет связь уровня 3G и 4G, – это «республиканский» мобильный оператор «Феникс». Чтобы проверить, как работает эта услуга, и работает ли вообще, блогер на почте приобрел стартовый пакет «Феникса». «Чек – 332 руб. (140 грн по местному курсу валют, – прим. ред.). Это стоимость sim-карты – 120 руб. (50 грн), пополнение – 200 руб. (84 грн) и, наверное, какая-то комиссия. Ставлю карту в телефон, высветился сигнал. Чтобы подключиться – нужно позвонить оператору. Причем, когда набираешь номер оператора 411, отображается, что идет вызов – Украина. Настраиваю интернет. Выбираю приоритет 4G. Проверяю скорость загрузки: входящая – 6,49 Мбит/сек, исходящая – 5,57 Мбит/сек», – комментирует он.

При тестировании определяется, что трафик предоставляется российским Alians Telecom Ltd (Ростов-на-Дону).

«В общем, 4G работает. Но это центр Донецка. Просто мои знакомые говорили, что в Донецке эта услуга работает не у всех. Зависит это также от телефона, старые модели 4G не поддерживают», – резюмирует после тестирования переселенец.

Блогер сообщает, что точки доступа Wi-Fi есть в каждом кафе и большинство из доступов открыты, незапаролены. «Интернет там более-менее скоростной», – уточняет Копачевский.

Также в Донецке можно позвонить с помощью уличного таксофона – эту услугу предоставляет местный оператор стационарной связи «Комтел». О «национализированных» мощностях «Укртелекома» свидетельствует и логотип легитимного владельца, и украиноязычное оформление таксофонов. В Донецке таксофоны запустили в январе 2018 года, когда в «ДНР» пропала связь Vodafone, а «Феникс» не мог справиться с перегруженными линиями. В «Комтел» заявляют, что по всей «республике» осталось 200 действующих таксофонов (большинство – в Донецке), с них можно звонить на городские номера, а также на номера «Феникс».

Источник Донецкие новости.