- Русскоязычные украинцы поразили Ходаковского: наемник "ДНР" потрясен отношением к России15:59
- Ближайший приспешник главаря Александра Захарченко находится в "подвешенном" положении15:22
- На Донбассе убит член НВФ «Крот» из Донецка14:39
- Между "ЛНР" и "ДНР" вспыхнул крупный конфликт на Донбассе: решение луганских наемников сильно разозлило Донецк14:18
- В Донецке начался очередной передел собственности13:57
- Массовая гибель российских военных на Донбассе: новые данные вызвали ажиотаж социальных сетей13:36
- В «ДНР» отмечена вспышка кишечных инфекций и гепатита13:15
- «Они не сдадутся»: скандальный российский музыкант сделал заявление по «ЛДНР»12:54
- В «ДНР» хотят выпускать почтовые марки с портретом Сталина12:16
- Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт11:34
В «ДНР» отмечена вспышка кишечных инфекций и гепатита
Не смотря на громкие заявления главарей «ДНР» о том, что жители временно оккупированных территориях Донецкой области не болеют инфекционными заболеваниями, за неделю отмечено 129 случаев кишечной инфекции и 15 вирусного гепатита.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Не смотря на громкие заявления главарей «ДНР» о «счастливой жизни», на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается вспышка кишечных инфекций и гепатита. В большинстве случаев заболевания вызваны низким качеством молочной продукции. Притом, подчеркивается, что в основном болеют дети до 17 лет, т.е. вероятнее всего, это учащиеся школ.
Жители временно оккупированных территорий предполагают, что с потеплением следует ждать инфекций, вызванных низким качеством воды.
Вот что сообщается в соцсетях:
«Так, с 25 по 31 января на территории ДНР по предварительным диагнозам зарегистрирован 129 случаев острых кишечных инфекций. Болеют преимущественно дети до 17 лет. Согласно опросу заболевших, в 89% превалирует пищевой путь передачи инфекции. Ведущими факторами передачи заболевания послужили молоко и кисломолочная продукция, в т.ч. творог и творожные изделия для детей. По предварительным данным, за анализируемый период зарегистрировано 15 случаев вирусного гепатита»,
«Скоро и проблема с питьевой водой подтянется»,
«Не то, чтобы скоро. Как потеплеет».
Теги: Донбасс, дети, кишечные инфекции, гепатит, вода, молочная продукция, ДНР, соцсети
- В Макеевке из-за грязной воды массовая вспышка кишечной инфекции
- СЭС Горловки: детей отравила не вода
- "Я буду убивать детей", - террористка "ДНР" сказала, что не пожалеет никого
- Часть "ДНР" осталась без воды
- Грунтовые воды подтопили детский сад
- "Русским мир" во всей красе: в "ДНР" нашли способ отнять социальные выплаты
- Русскоязычные украинцы поразили Ходаковского: наемник "ДНР" потрясен отношением к России15:59
- Ближайший приспешник главаря Александра Захарченко находится в "подвешенном" положении15:22
- На Донбассе убит член НВФ «Крот» из Донецка14:39
- Между "ЛНР" и "ДНР" вспыхнул крупный конфликт на Донбассе: решение луганских наемников сильно разозлило Донецк14:18
- В Донецке начался очередной передел собственности13:57
- Массовая гибель российских военных на Донбассе: новые данные вызвали ажиотаж социальных сетей13:36
- В «ДНР» отмечена вспышка кишечных инфекций и гепатита13:15
- «Они не сдадутся»: скандальный российский музыкант сделал заявление по «ЛДНР»12:54
- В «ДНР» хотят выпускать почтовые марки с портретом Сталина12:16
- Возле членов миссии ОБСЕ разорвались снаряды: появились подробности происшествия11:55
- Русскоязычные украинцы поразили Ходаковского: наемник "ДНР" потрясен отношением к России15:59
- Новые правила оплаты за электроэнергию: огромные очереди, люди падают в обморок, вызывают «скорые». ВИДЕО15:42
- Ближайший приспешник главаря Александра Захарченко находится в "подвешенном" положении15:22
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление15:01
- На Донбассе убит член НВФ «Крот» из Донецка14:39
- Экс-ведущую "Орла и решки" не пустили в Украину14:30
- Между "ЛНР" и "ДНР" вспыхнул крупный конфликт на Донбассе: решение луганских наемников сильно разозлило Донецк14:18
- В Донецке начался очередной передел собственности13:57
- Украина сворачивает железнодорожное сообщение с Россией13:45
- Массовая гибель российских военных на Донбассе: новые данные вызвали ажиотаж социальных сетей13:36
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта21:15
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»