В «ДНР» отмечена вспышка кишечных инфекций и гепатита

05.02.2019 13:15

Не смотря на громкие заявления главарей «ДНР» о том, что жители временно оккупированных территориях Донецкой области не болеют инфекционными заболеваниями, за неделю отмечено 129 случаев кишечной инфекции и 15 вирусного гепатита.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Не смотря на громкие заявления главарей «ДНР» о «счастливой жизни», на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается вспышка кишечных инфекций и гепатита. В большинстве случаев заболевания вызваны низким качеством молочной продукции. Притом, подчеркивается, что в основном болеют дети до 17 лет, т.е. вероятнее всего, это учащиеся школ.

Жители временно оккупированных территорий предполагают, что с потеплением следует ждать инфекций, вызванных низким качеством воды.

Вот что сообщается в соцсетях:

«Так, с 25 по 31 января на территории ДНР по предварительным диагнозам зарегистрирован 129 случаев острых кишечных инфекций. Болеют преимущественно дети до 17 лет. Согласно опросу заболевших, в 89% превалирует пищевой путь передачи инфекции. Ведущими факторами передачи заболевания послужили молоко и кисломолочная продукция, в т.ч. творог и творожные изделия для детей. По предварительным данным, за анализируемый период зарегистрировано 15 случаев вирусного гепатита»,

«Скоро и проблема с питьевой водой подтянется»,

«Не то, чтобы скоро. Как потеплеет».