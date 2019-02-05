В Донецке критическая ситуация с онкологическими заболеваниями

05.02.2019 10:22

Во временно оккупированном Донецка, как и в других населенных пунктах, складывается критическая ситуация с онкологическими заболеваниями.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах ситуация в сфере здравоохранения достигла критического уровня. Сильно выросло число онкологических заболеваний, однако люди не могут получить необходимую помощь. Кроме того, людей с подозрениями на онкологические заболевания обязательно направляют в Донецк. Однако, вместо необходимой помощи люди получают стояние в многочасовой очереди – лекарств нет, специалистов тоже нет.

Самая тяжелая ситуация с онкологическими больными в критических стадиях – нет сильных обезболивающих препаратов, и люди вынуждены терпеть ужасные муки.

Вот как описывают ситуацию жители временно оккупированных территорий:

«Онкодиспансер Донецк… количество людей в очередях к кабинетам просто шокирует… И это при том, что сюда перестали ездить с большей части области»,

«В Донецкий онкодиспансер ездят люди со всей области — кто за безплатными лекарствами по гумонитарке, многих направляют сюда врачи …например, так как уровень лечения остался не плохим, но людей, действительно, море»,

«Приезжих с подконтрольной мало… нормальных врачей остались единицы… условия лечения ужасны… Лекарств нет… Финансирование больниц минимально… В очередях — жители оккупированных территорий...»,

«Минздрав днр» призвал смс-кой вовремя проходить медосмотр! Это шоб онкологии не было!.. Родственники онкобольных на критичных стадиях жалуются на сложности с получением наркосодержащих обезболивающих препаратов… Говорят, ждите, когда Красный крест гуманитарку привезет...».