В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО

05.02.2019 09:40

В вокальном шоу "Голос страны" на 1+1 спела мариупольчанка Татьяна Шереметова. Она исполнила песню в готическом стиле «Over the Love» (Florence and the Machine).

Татьяне 24 года, она самоучка. Девушку на программу приехали поддержать родственники и любимый человек. Они очень переживали за нее за кулисами. Татьяну прекрасно встретила публика, но судьи, к сожалению, не повернулись. Поэтому девушка не остается в шоу. Об этом сообщает 0629.

Когда Татьяна сказала, что она из Мариуполя, зал взорвался аплодисментами.

"Еще стоит немного поработать, придти на эту сцену и повернуть все кресла ,"- подбодрил Монатик.

"Вижу потенциал, у тебя мир богатый внутри, было бы жалко, чтобы это остановилось на этом проекте. Желаю тебе большего будущего",- отметил Дан Балан.

"Спасибо огромное всем мариупольцам. Мы, когда ездим на концерты, проезжаем три блокпоста. Тяжелая дорога, но мы едем туда и радуемся, что мы доезжаем и можем подарить свое творчество жителям Мариуполя Сейчас девочка оттуда привезла нам волну позитива",- подытожил Потап.

