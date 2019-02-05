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В зоне ООС 8 обстрелов за сутки: 10 членов НВФ обезврежены, у ВСУ потери

05.02.2019 10:41
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В зоне ООС 8 обстрелов за сутки: 10 членов НВФ обезврежены, у ВСУ потери

За минувшие сутки члены НВФ восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Как стало известно, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток позиции украинских защитников дважды обстреливали из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов — в районе Опытного, из стрелкового — в районе Невельского.

При этом в полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял украинские позиции дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе Хутора Свободный, дважды из гранатометов — в районе н.п. Новолуганское, из минометов калибра 82 мм — в районе Крымского.

По данным украинской разведки, 4 февраля шесть членов НВФ уничтожены и четверо получили тяжелые ранения.

С начала текущих суток сепаратисты огонь не открывали.



Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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