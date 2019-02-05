Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На линии разграничения скопилось более 4 тысяч машин и десятки тысяч людей

05.02.2019 08:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На линии разграничения скопилось более 4 тысяч машин и десятки тысяч людей

За минувшие сутки отмечается тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока. Как сообщает Госпогранслужба Украины, из КПВВ последовало 30,4 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» - 6620 человек и 800 транспортных средств;

«Марьинка» - 5995 человек и 1085 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 5610 человек и 1100 транспортных средств;

«Гнутово» - 2990 человек и 705 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 9230 человек.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 40/40; «Марьинка» - 100/50; «Новотроицкое» - 30/50; «Гнутово» - 25/20.



Теги: Донбасс, машины, очередь, линия разграничения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх