Вновь обстрелы! Вновь потери! Погиб боец ВСУ

05.02.2019 08:52

За минувшие сутки члены НВФ восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как стало известно, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток позиции украинских защитников дважды обстреливали из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов — в районе Опытного, из стрелкового — в районе Невельского.

При этом в полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял украинские позиции дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе Хутора Свободный, дважды из гранатометов — в районе н.п. Новолуганское, из минометов калибра 82 мм — в районе Крымского.

По данным украинской разведки, 4 февраля шесть членов НВФ уничтожены и четверо получили тяжелые ранения.

С начала текущих суток сепаратисты огонь не открывали.