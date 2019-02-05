«Зона отчуждения»: блогер из Донецка показал места ожесточенных боев в районе ДАП. ВИДЕО

05.02.2019 21:28

Житель неподконтрольного Донецка показал, как выглядит сейчас поселок Октябрьский, расположенный в непосредственной близости к Донецкому аэропорту.

Видео было опубликовано на YouTube-канале «Дневник Толстяка», передает donpress.com.

По словам автора, прогулка в места ожесточенных боев покажется плохой идеей многим дончанам. Однако, несмотря на опасность, в поселке по сей день живут люди.

«Здесь до сих пор звучит артиллерия, доносятся выстрелы. Перед тем как включится, буквально за 10 минут до этого, была перестрелка. Я направляюсь в сторону старого „Метро“ — первого, открытого в Донецке…», — начал свой рассказ блогер.

Первой на пути оказалась небольшая церковь. По словам автора, она уже частично восстановлена. Строительные леса говорят о том, что ремонтные работы еще ведутся. Повсюду следы боев — поврежденные жилые дома, заборы с пробоинами. Пострадало также местное кладбище и сельский магазин.

«Вот всем печально известная улица Стратонавтов — здесь активные боевые действия… Развилка: прямо — „Метро“, вот он — аэропорт. Здесь все разбито полностью: дома, заборы — в решето, — говорит автор и уточняет, что оставаться здесь очень опасно. — Не хочу стоять на пролете — там террикон, могут быть точки просматриваемые».

В процессе съемки начался обстрел и блогер свернул в частный сектор, подальше от линии разграничения. Все дома здесь также побиты осколками. Местная школа № 74 стоит без окон, дыры заколочены подручными материалами. Не работает и детский сад «Одуванчик», расположенный по соседству.

«Печальное зрелище, конечно… людей пока не встретил… Глушь, зона отчуждения», — подытожил дончанин.