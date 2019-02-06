"Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей

06.02.2019 20:18

В оккупированной Горловке местные жители 6 февраля восстали против боевиков, разместивших гаубицу прямо посреди жилого района.

О том, как горловчане поставили на место оккупантов, рассказал пользователь Facebook Александр Соколов со ссылкой на местные источники, передает "Диалог.UA". Инцидент случился утром в среду, 6 февраля, в оккупированной Горловке в районе, что рядом с шахтой им. Румянцева.

У террористов "ДНР" там случился серьезный конфликт с местными жителями.

"Суть такова: армейский КамАЗ притянул гаубицу (по описанию местных - Д-30), и обслуга начала готовить орудие прямо на перекрестке улиц частного сектора. Но жители близлежащих домов начали скандалить", - рассказал Соколов, уточнив, что горловчане не захотели ответки ВСУ на крыши своих домов. В итоге террористы были "повержены".

"После получасовой перепалки орки таки свернули манатки и уехали подальше от безумных теток", - поделился информацией источник, уточнив, что у жителей Горловки явно "инстинкт самосохранения победил телевизор".



Источник: www.dialog.ua