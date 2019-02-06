Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен

06.02.2019 09:15

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» пограничники пресекли попытку незаконной перевозки товаров через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) на сумму почти 100 тыс. грн. Об этом 5 февраля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Укораины.

«За прошедшие сутки пограничные наряды Донецкого отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" предотвратили две попытки нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти автомобильные запчасти и кофеварку на общую сумму почти 100 тыс. грн», – сказано в сообщении.

Уточняется, что товары были изъяты представителями фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ «Новотроицкое» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался «договориться» о перемещении на неподкотрольную украинским властям территорию имущества с нарушением установленных правил. На такое предложение мужчина получило от пограничников категорический отказ.

«Гражданин и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения», – добавили в Госпогранслужбе.

Источник: https://dnews.dn.ua