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На Донбассе членам НВФ обманом продлевают контракты на два года
На Донбассе главари «ЛДНР» тайно продлевают сроки контрактов на два года членам НВФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Таким образом командование НВФ пытается не допустить снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
«В частности представителями кадровых органов военных формирований негласно осуществляется подделка контрактов военнослужащих, прежде всего из местного населения с удлинением сроков их действия на два года», — говорится в сообщении.
В то же время незаконными «администрациями» на временно неподконтрольной территории ОРДЛО проводятся пропагандистские мероприятий для повышения мотивированности местного населения к прохождению «военной службы» в рядах НВФ.
«В качестве информационных поводов оккупанты используют памятные даты, в том числе 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Для обеспечения указанных мероприятий оккупационная власть осуществляет поиск участников боевых действий на территории Афганистана в 1979—1989 годах, прежде всего среди лиц, проходивших службу в рядах российско-оккупационных войск на востоке Украины», сообщили в ведомстве.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, контракт, ОРДЛО, НВФ
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