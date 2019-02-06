Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу

06.02.2019 16:34

Беспилотник миссии ОБСЕ обнаружил заминированный участок территории недалеко от Мариуполя. Об этом говорится в отчете СММ.

БПЛА зафиксировал более 60 противотанковых мин на дороге из подконтрольного украинским властям поселка Талаковка до неподконтрольного села Пикузы.

Уточняется, что мины установлены в шесть рядов на дороге и на прилегающем поле.

Ранее сообщалось, что с 2014 года в Украине было зарегистрировано более 1600 жертв взрыва мин и других взрывоопасных предметов. Более 200 000 детей в зоне вдоль линии разграничения постоянно подвергаются опасности травм и гибели, причем мины, взрывоопасные остатки войны и снаряды являются основной причиной жертв среди детей в 2017 году.

Источник: https://mrpl.city