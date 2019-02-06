Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление

06.02.2019 19:00

Кремль пригнал на Донбасс военную технику. В частности, ГУР докладывает о том, что речь идет о 122-миллиметровых гаубицах "Д-30", а также бронетранспортерах "БТР-80". Вероятнее всего, РФ пригнала их для активизации боевиков на территориях "Л/ДНР".

Российская Федерация продолжает сосредотачивать на оккупированных территориях военную технику. На этот раз она пригнала в "Л/ДНР" 122-милимитровые гаубицы "Д-30", а также бронетранспортеры "БТР-80". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает издание "Диалог.UA".

"Россия привезла на временно оккупированную территорию Донецкого, а также Луганского регионов партию гаубиц, а также бронетранспортеров. Конечная цель страны-агрессора неизвестна. Однако это вооружение будет использоваться боевиками для проведения спецопераций против ВСУ", - сказано в сообщении.

ГУР отмечает, что Российская Федерация значительно увеличила свои проверки, чтобы лучше контролировать действия оккупационных войск. Как сказали специалисты, причина заключается в том, что много оружия не было учтено. То же самое касается и боеприпасов, что сосредоточены в соединениях, а также частях. Возможно, РФ обеспокоена тем, что боевики будут использовать его не по назначению.





Источник: www.dialog.ua