- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- «Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль14:20
Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление
Кремль пригнал на Донбасс военную технику. В частности, ГУР докладывает о том, что речь идет о 122-миллиметровых гаубицах "Д-30", а также бронетранспортерах "БТР-80". Вероятнее всего, РФ пригнала их для активизации боевиков на территориях "Л/ДНР".
Российская Федерация продолжает сосредотачивать на оккупированных территориях военную технику. На этот раз она пригнала в "Л/ДНР" 122-милимитровые гаубицы "Д-30", а также бронетранспортеры "БТР-80". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает издание "Диалог.UA".
"Россия привезла на временно оккупированную территорию Донецкого, а также Луганского регионов партию гаубиц, а также бронетранспортеров. Конечная цель страны-агрессора неизвестна. Однако это вооружение будет использоваться боевиками для проведения спецопераций против ВСУ", - сказано в сообщении.
ГУР отмечает, что Российская Федерация значительно увеличила свои проверки, чтобы лучше контролировать действия оккупационных войск. Как сказали специалисты, причина заключается в том, что много оружия не было учтено. То же самое касается и боеприпасов, что сосредоточены в соединениях, а также частях. Возможно, РФ обеспокоена тем, что боевики будут использовать его не по назначению.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Российская Федерация, броневик, ДНР, ЛНР, гаубицы
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе
- Россия передумала реинтегрировать Донбасс в Украину
- “Кремль достиг компромисса с самим собой”, - Портников рассказал, какое будущее уготовила РФ оккупированному востоку Украины
- Обстановка на границе с РФ накаляется: разведка засекла въезд колонны "ихтамнетов" и спецтехники из Ростова на Донбасс
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ
- «РОССИЯ БУДЕТ ВОЕВАТЬ». КРЕМЛЕВСКИЙ «КУРАТОР» «Л-ДНР» СУРКОВ ОПУБЛИКОВАЛ СТАТЬЮ
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- "Спасибо, Пушилин, наша жизнь снова превратилась в ад", - жители "ДНР" бунтуют из-за беспредела оккупанта21:30
- Пенсии вырастут: названы даты и суммы21:16
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится20:00
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду"
- Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог