«Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире

06.02.2019 14:38

В связи с большим показателем загрязненности минами и огромным количеством подрывов людей на боеприпасах Донбасс сохраняет первенство в рейтинге наиболее опасного региона мира.

Как передает replyua.net, соответствующее заявление распространили представители ООН, отметив, что на протяжение последнего года ситуация особо не изменилась. Высокая загрязненность минами фиксируется в регионе уже третий год подряд.



Тем временем, в социальных сетях четко назвали виновных за первое место в мировом антирейтинге, отметив, что это – Россия.



Суть проблемы с заминированными территориями заключается в отказе оккупантов составлять карту минных полей. Они не принимают во внимание то, что на минах могут подорваться мирные жители. Жители оккупированного Донбасса говорят, что даже после возвращения региона под контроль Украины переселенцы вряд ли вернутся в родные города из-за очень большого риска случайно наткнуться на неразорвавшиеся боеприпасы.