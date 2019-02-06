В Донецке в страшном пожаре погиб мужчина

06.02.2019 11:03

6 февраля в Пролетарском районе неподконтрольного Украине Донецка произошел пожар в гараже автогаражного кооператива по улице Литке, в результате которого погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».

Отмечается, что огнем уничтожены мебель и вещи на площади 6 квадратных метров, повреждена внутренняя обшивка гаража. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Источник: https://donpress.com