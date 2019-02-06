- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- «Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль14:20
В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»
Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке требуют от мирных жителей «собирать посылки солдату». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» и «Общественного Движения «Донецкая Республика» объявили сбор продуктов для боевиков «ДНР» и российских оккупантов. У мирных жителей «собирать» «посылки солдату». Первыми под добровольо-принудительное «собирание посылок» попадают бюджетники, школьники, студенты и даже воспитанники детских садов.
Все «посылки» требуют приносить в председателя «общественные приемные» «ОДДР» главаря «ДНР» Дениса Пушилина. В Горловке главным организатором «сбора посылок» является ярая приспешница «ДНР», глава горловского «филиала ОДДР» Ольга Зинич.
При этом, оккупационные власти откровенно не хотят видеть, что люди еле стягивают концы с концами, многие если и получают зарплату, то её не хватает даже на самые необходимые продукты для своей семьи. На многих предприятиях, например, на «Стироле», люди не получают никакой зарплаты уже 6 месяцев.
Теги: Донбасс, посылка, ДНР, школьники
- В Горловке пропагандисты заставляют людей собирать «посылки» для боевиков «ДНР»
- Соцсети обсмеяли переворот в ДНР
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- Переворот в ДНР: Пургина убрали за референдум о присоединении к РФ?
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- "Спасибо, Пушилин, наша жизнь снова превратилась в ад", - жители "ДНР" бунтуют из-за беспредела оккупанта21:30
- Пенсии вырастут: названы даты и суммы21:16
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится20:00
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду"
- Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог