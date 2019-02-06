В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»

06.02.2019 19:33

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке требуют от мирных жителей «собирать посылки солдату». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» и «Общественного Движения «Донецкая Республика» объявили сбор продуктов для боевиков «ДНР» и российских оккупантов. У мирных жителей «собирать» «посылки солдату». Первыми под добровольо-принудительное «собирание посылок» попадают бюджетники, школьники, студенты и даже воспитанники детских садов.

Все «посылки» требуют приносить в председателя «общественные приемные» «ОДДР» главаря «ДНР» Дениса Пушилина. В Горловке главным организатором «сбора посылок» является ярая приспешница «ДНР», глава горловского «филиала ОДДР» Ольга Зинич.

При этом, оккупационные власти откровенно не хотят видеть, что люди еле стягивают концы с концами, многие если и получают зарплату, то её не хватает даже на самые необходимые продукты для своей семьи. На многих предприятиях, например, на «Стироле», люди не получают никакой зарплаты уже 6 месяцев.