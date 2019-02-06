В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек

06.02.2019 18:15

Во временно оккупированной Горловке стремительно растет смертность гражданского населения. Так, за неделю «внезапно» умерли 66 человек. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке стремительно растет смертность среди мирного населения. Речь ведется не о хронически больных и долго болевших людях, а о «внезапной» смертности. Притом, часто умирают не старые люди. Причин множество, но главное – пребывание в состоянии постоянного стресса, нищета, отсутствие возможности получения полноценной медицинской помощи. Так, за прошедшую неделю «внезапно» умерли 66 человек, 5 человек покончили жизнь самоубийством и двое пропали без вести.

Цифры смертности людей в лечебных учреждениях старательно скрываются.

При этом за неделю в городе родились 10 младенцев.