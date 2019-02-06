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ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
По предварительной информации, ВСУ взорвали танк с оккупантами на Донбассе. Они сделали это с помощью ракетного комплекса "Стугна-П".
Среди боевиков было также около 8 раненых.
Кадры успешной операции выложил у себя на странице Дмитрий Тымчук. Армия Украины показала потрясающие навыки во время проведения точечной операции, в ходе которой была уничтожена бронетехника "гибридов" Российской Федерации.
Данную информацию представил Дмитрий Тымчук в своем "Фейсбуке", передает издание "Диалог.UA". Отмечается, что, помимо ликвидированных боевиков, у врага было как минимум еще 8 раненых. Неизвестно, какие ранения они получили. Сообщается, что боевики хотели подобраться поближе к украинским позициям, чтобы захватить наблюдательную точку ВСУ "Сокольники-Крымское".
Однако армия Украины не позволила им этого сделать. Она открыла огонь с помощью ракетного комплекса "Стугна-П". На кадрах видны последствия использования мощного оружия. После его применения оккупанты были вынуждены отступить. При этом бойцы ВСУ в самом начале сомневались в том, что ракеты сумеют достать противника. Тем не менее, учитывая кадры, все прошло успешно. Орудие попало прямо в цель.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, танк, ДНР, ЛНР, ВСУ
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