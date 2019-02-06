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Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии

06.02.2019 19:15
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Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии

Сейчас в Украине проживает более 500 тысяч граждан, которые являются пенсионерами и переселенцами. Еще около 700 тысяч граждан Украины – пенсионеры, которые остались на временно неподконтрольных украинской власти территориях. О нескольких интересных фактах о пенсии рассказали эксперты программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») на сайте организации.

«Они лишены права на пенсию и оставлены фактически один на один с вызовами оккупации», – отмечается в сообщении.

Итак:

  1. Пенсия – это имущество. Лишение лица имущества – является вмешательством в право собственности.
  2. Право на пенсию возникает, когда лицо делает обязательные взносы в пенсионный фонд, как право собственности на часть этого фонда. Это право не зависит от того, получает ли человек пенсию «на руки».
  3. Пенсия – это не социальная помощь или подарок государства. Это заработанные и отложенные человеком деньги.
  4. Государство может вмешиваться в право на пенсию, но такое вмешательство должно быть предусмотрено законом.
  5. Гражданин имеет право защищать свое конституционное право на пенсию в судебном порядке.

Напомним, в Украине обязательства переселенцев иметь справку ВПЛ нарушают их конституционные права, а некоторые ВПЛ из-за проверок и других актов правительства не доживают до решения судов и выплат их законной пенсии.

Источник: https://dnews.dn.ua 

 



Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ, пенсии
 
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