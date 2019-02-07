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«Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке
Члены незаконных вооруженных формирований рассказали, как в 2014 году захватывали Городское управление внутренних дел Горловки и здание городской администрации. Об этом говорится в пропагандистском «фильме» сотрудника так называемого «Министерства информации ДНР» Александра Бернатовича.
По словам непосредственного участника событий 14 апреля 2014 года горловчанина Сергея Попова, захват здания УВД последовал за отказом Андрея Крищенко сложить полномочия начальника УВД Горловки и длился всего 20 минут.
«Пошла провокация — они [представители милиции, — ред] начали бросать светошумовые гранаты в толпу. Но нас это не испугало, а „зазадорило“ и разозлило… Дальше мы начали бить стекла, крошить УВД. Голыми руками мы его полностью взяли», — сообщил наемник НВФ «Дэн».
Затем [30 апреля 2014 года, — ред] было захвачено здание администрации Горловки. По версии создателей «фильма», это сделали «жители города». 14 мая Украина применила, якобы «против жителей Горловки», боевую авиацию и ударила по зданию УВД, где находились «мирные люди».
Однако известно, что в захваченном здании УВД находились вооруженные люди — так называемые «ополченцы». В результате точного удара украинской авиации никто из гражданского населения не пострадал.
По данным украинского ресурса «Миротворец», член НВФ «ДНР» Сергей Попов (позывной «Дуремар», «Длинный», «Старый») участвовал в так называемой «Самообороне Крыма» во время аннексии полуострова. Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение Игоря Безлера. Разыскивается по статье 260 ч.5 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, НВФ
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