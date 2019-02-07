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«Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
В социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Донетчины сообщают, что по слухам, скандально известный экс-«министр МВД ДНР» Александр Дикий якобы был задержан с перестрелкой, отправлен «на подвал» и возможно, ликвидирован.
Так, паблик «Нова Горливка» в своем аккаунте в Твиттер пишет:
«Дикий „слухи“ — задержание с перестрелкой или перестрелка при задержании… задержан и подвал, но больше говорят об ликвидации при задержании… вновь всплыл „Урал“…».
В комментариях к публикации местные жители пишут, что Дикий получил заслуженное наказание и вспоминают, что именно он организовал «парад пленных» в неподконтрольном Украине Донецке.
«Це та паскуда, що „парад у Донецьку“ організував?»
«Вау! Семейка та еще. Жена — в. а кондовая. А сашику бумеранг прилетел! Слава Україні!»
«Гугел на „дикий террорист“ выдает „10 самых тупых террористов“, „Губарев“, „министр внутренних дел дыныры“ и наконец, а кагжы, „Аль-Каида“»
«Нужно подтверждение из более серьезного источника»
«Не так по-тихому не интересно, лучше как в лэнэрэ»
При этом никакой официальной информации по данному факту нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ликвидация, МВД, ДНР, боевики
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