Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"

07.02.2019 10:46

Главарь группировки "Новороссия" по кличке Ольхон подтвердил слухи о ликвидации на Донбассе высокопоставленного российского военного.

Интересную историю о мастерском ударе ВСУ Ольхон рассказал в соцсетях, передает "Диалог.UA". О том, когда и где произошел инцидент, предводитель террористов не уточнил. Умолчал он и имя ликвидированного высокопоставленного российского военного, но отметил, что тот стал жертвой своей наивности и неопытности.

"Приехала одна "героическая персона" на передовую.

Сидело оное лицо в штабе и сидело. Но вдруг "героическому герою" захотелось приключений", - рассказал полевой командир "ДНРовцев”, уточнив, что тот решил сделать себе пару крутых фото на фоне окопов на память. Там высокопоставленного военного настиг минометный удар ВСУ.

Террористы "Л/ДНР" быстро попрятались, а вот у военного случилась паника. "Эта "тыловая гусятина" от испуга не знала, как ей действовать и куда ломиться.

В результате мина разорвалась с ним рядом, и он задвухсотился", - уверяет Ольхон.

В соцсетях сейчас теряются в догадках, что за высокопоставленного вояку удалось задеть ВСУ. "А это он не про ту байку о цельном ихтамнетовском генерале, раненом под Горловкой?” - задался вопросом один из пользователей Сети.



Источник: www.dialog.ua