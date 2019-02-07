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Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года

07.02.2019 12:30
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Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года

Астролог Влад Росс составил собственный прогноз на наступивший год Свиньи.

Росс рассказал, что 2019 года будет ознаменован экономическим ростом. Гривна будет стабильной до осени. Такая же ситуация и с долларом.

В отношении России астролог ожидает ухудшение.

«После наших парламентских выборов, Россия начнет давить на нашу страну еще больше. Это будет осенью и зимой. Будет и критический период в отношениях с соседями — это ноябрь-декабрь 2019 года», — рассказал он.

По мнению эксперта, никаких сдвигов не ожидается в конфликте в Донбассе и ситуации с оккупацией Крыма.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, астролог
 
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