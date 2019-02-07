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В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения
На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, в пунктах пропуска «Александровка» и «Еленовка» запланированы инфраструктурные перемены. Об этом сказал «председатель народного совета ДНР» Владимир Бидевка.
По его словам, также создается единая база данных и «соответствующий нормативно-правовой регламент процесса пресечения, чтобы ускорить прохождение КПП», пишет российская «Комсомольская правда».
Сообщается, что продолжается процесс мониторинга «депутатами ДНР» ситуации на КПП, и на данный момент в мониторинге уже приняли участие 60 «депутатов». Мониторинг начался с 28 января этого года и уже был выявлен ряд проблем, которые замедляют процесс прохождения КПП. «Объективной причиной возникновения очередей является недостаток кадров и оргтехники на пунктах пропуска. Процедура пересечения границы осложняется тем, что ведомства, которые ее осуществляют, не имеют единой базы данных. К недостаткам также можно отнести отсутствие дорожных указателей при подъезде к пунктам пропуска, неочищенные от снега дороги возле КПВВ, несоблюдение санитарно-гигиенических норм», – прокомментировал ситуацию Бидевка.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, изменение, Еленовка, ДНР, пункт пропуска, КПП
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