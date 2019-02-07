В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения

07.02.2019 07:14

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, в пунктах пропуска «Александровка» и «Еленовка» запланированы инфраструктурные перемены. Об этом сказал «председатель народного совета ДНР» Владимир Бидевка.

По его словам, также создается единая база данных и «соответствующий нормативно-правовой регламент процесса пресечения, чтобы ускорить прохождение КПП», пишет российская «Комсомольская правда».

Сообщается, что продолжается процесс мониторинга «депутатами ДНР» ситуации на КПП, и на данный момент в мониторинге уже приняли участие 60 «депутатов». Мониторинг начался с 28 января этого года и уже был выявлен ряд проблем, которые замедляют процесс прохождения КПП. «Объективной причиной возникновения очередей является недостаток кадров и оргтехники на пунктах пропуска. Процедура пересечения границы осложняется тем, что ведомства, которые ее осуществляют, не имеют единой базы данных. К недостаткам также можно отнести отсутствие дорожных указателей при подъезде к пунктам пропуска, неочищенные от снега дороги возле КПВВ, несоблюдение санитарно-гигиенических норм», – прокомментировал ситуацию Бидевка.

Источник: https://dnews.dn.ua