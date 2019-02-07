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«Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»
В случае захвата главарями «ДНР» активов коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“» без водоснабжения может остаться вся Донецкая область. Об этом рассказал работник «Воды Донбасса», сообщают «Новости Донбасса».
По словам источника, канал «Северский Донец — Донбасс» может руководиться только из одной точки, а не двух, так как могут возникнуть противоречия между командами и «трудно будет найти виноватого».В итоге Донецкая область может полностью остаться без централизованного водоснабжения.
«Работа агрегатов, поддержка уровня канала — это все ведется централизовано — вплоть до Мариуполя — с одного диспетчерского пункта, который находится в Донецке», — сообщил собеседник.
Также источник опроверг заявления главарей «ДНР» о задолженности у «Воды Донбасса» перед своими сотрудниками на неподконтрольной Украине территории за 4,5 месяца. По его словам работники получают деньги каждый месяц, но не в полном объеме — т 70−80% от всей суммы.
Он подчеркнул, что зарплата сотрудников зависит от суммы, которую население оплатило предприятию. Однако из-за низкого тарифа на услуги в ОРДО образовывается задолженность по зарплатам.
Собеседник отметил, что заявления главарей «ДНР» взять активы под свой контроль лишь усугубляет ситуацию. Жители не понимая кому необходимо оплачивать за услуги вообще перестают платить.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Вода Донбасса, захват, ДНР
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