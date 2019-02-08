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Янукович может возглавить Донбасс в качестве премьер-министра региона, – эксперт
В России до последнего будут стоять на своем, доказывая, что у Украины нет другого пути, кроме, как выполнить Минские соглашения в части предоставления Донбассу особого статуса – автономии. Кроме этого, не все обращают внимание на то, что в Минских договоренностях есть еще один важный момент – амнистия для всех виновных в сепаратизме и так далее. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью одному из СМИ высказал политический эксперт Сергей Постоловский.
Он уточнил, судя потому, что Москва не собирается прощаться с экс-президентом Виктором Януковичем, то Кремлем может быть выставлено условие, чтобы относительно президента-беглеца тоже была применена эта норма закона. Если так и будет, то вполне может быть, что Янукович спокойно будет передвигаться по Киеву, сидеть в Верховной Раде, в правительстве, если, скажем, Януковича сделают на Донбассе премьером.
Сергей Постоловский подчеркнул, что на такие условия Кремля могут пойти либо откровенно продажные украинские политики, которые после выборов придут к власти, либо Москва просто устроит шантаж, когда у Украины просто не будет другого пути, как сдаться. Это еще раз подтверждает то мнение, что от ближайших президентских, но еще больше от парламентских выборов может зависеть будущее нашей страны, в прямом смысле этого слова.
Теги: Донбасс, премьер-министр, эксперт, регионы, Янукович
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