Названы три «взрывных» места в Донецкой области.

08.02.2019 12:40

Представители СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (НРПО) на Донетчине в период с вечера 5 февраля по вечер 6 февраля.

Среди прочего, зафиксировано приблизительно 85 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 200 взрывов).

Большинство НРПО зафиксировано в районах к юго-востоку от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) и к юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя).

Источник : http://avdeevka.city