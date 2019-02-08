Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы

08.02.2019 18:20

На учете в органах Пенсионного фонда в Донецкой области находится 1,2 миллиона человек. Из них 805,1 тысячи получают пенсионные выплаты, в том числе 242 800 - внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Такие данные были обнародованы во время подведения итогов работы за 2018 в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. В заседании коллегии принял участие Председатель правления ПФУ Евгений Капинус. Он отметил, что работники прифронтовых регионов сегодня имеют большую нагрузку и несут колоссальную ответственность, ведь здесь проживает наибольшее количество ВПЛ, в том числе и пенсионеров.

«Специалисты достойно выполняют свою нелегкую работу. Но перед нами в этом году стоят также непростые и ответственные задачи, - перерасчеты пенсий, выплата монетизированных субсидий - для выполнения которых нужно мобилизоваться и объединить усилия», - сказал Евгений Капинус.

Отчитываясь о работе, начальник Главного управления Фонда в области Наталия Рад отметила, что в течение 2018 полностью обеспечена выплата пенсий и социальных выплат. «За отчетный период назначено 19000 новых пенсий, проведено 32,4 тысячи индивидуальных перерасчетов, выплачено 34,4 тысячи гривен пособия на погребение. Средний размер пенсии в области составляет - 3418,37 гривен», - отметила Наталья Рад.

Для приближения услуг к гражданам в области создано 37 дистанционных рабочих мест, в том числе в пяти населенных пунктах, находящихся на линии разграничения.

Напомним, что в Донецкой области по состоянию на 31 января официально зарегистрировано 487 532 внутренне перемещенных лиц.

Источник : http://avdeevka.city