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Студенты из «ДНР» больше не получат российские дипломы
В конце 2018 года в «Министерстве образования и науки «ДНР»» состоялось расширенное заседание «Совета ректоров вузов «Республики», где заявили о том, что с 2015 года дипломы РФ получили 4,5 тысячи выпускников. В «Министерстве» преподнесли это, как достижение, но если взять во внимание разнесение и анализ, то в этом можно увидеть настоящую надвигающеюся образовательную катастрофу.
А теперь, внимание, разъяснение:
Для примера берем проверенные данные за 2016 год и считаем:
В высшие учебные заведения «республики» отравились на учебу 34 тысячи студентов, а учреждения среднего профессионального образования открыли свои двери для 25 тысяч студентов. Среднее количество выпускников за год составляет 55-60 тысяч (для подсчета берем 55 тысяч).
С 2015 по 2018 год среднее количество выпускников за 4 года составляет 220 тысяч готовых специалистов в («ДНР»). Но, начиная с 2015 года, только 4,5 тысячи выпускников вузов «ДНР» получили российские дипломы, а это всего 2,05 % от всех, это даже не 10%, а тот незначительный минимум, который абсолютно не играет никакой важной роли.
97,95 % выпускников вузов «ДНР» получают никем не признанную бумажку об окончании вуза, а пропаганда пытается запудрить мозг тем, что чуть ли не каждый выпускник «ДНР» получает российский диплом, подразумевая под этим чистую, светлую и успешную дорогу в будущее молодёжи «Республики».
Абсолютно никто из этих 97,95% выпускников не виноват в том, что их родители ходили на незаконный референдум, делали ошибочный выбор и создали для своего ребенка трудовой инвалидный путь, по которому остаётся только ползти, набрав полный рот земли.
А что касается самопровозглашенной власти? Все просто:
06.02.2019 года «директор департамента образования министерства образования и науки «Республики» Андрей Алехин заявил, что вступительная кампания 2019-2020 гг. в образовательные учреждения «ДНР» начнется 24 июня текущего года. По данным Алехина, абитуриенты могут подать документы сразу в два вуза на три специальности, в прошлом году можно было заявить только две специальности. А по итогам вступительной кампании прошлого года абитуриентами вузов «ДНР» стали порядка 10 тысяч человек, из них, которые, по тенденции с 2015 года только 5-10% получит российские дипломы (и это в самой огромной и радужной перспективе).
Как заявил, сторож «ДНР», Пушилин, на одной из крайних прямых линий, отвечая на вопрос, почему студентам так тяжело:
«Ну, извините, такая тяжелая студенческая ноша, и так было во все времена!»
Источник : https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, студенты, диплом, ДНР
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