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Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали число осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине

08.02.2019 17:00
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Триста осужденных до начала военного конфликта в Донбассе пожелали отбывать наказание на территории Украины. Об этом сегодня сообщила так называемый «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова.

Она уточнила:

«На данный момент 300 человек, осужденных до начала конфликта в Донбассе, пожелали отбывать срок на территории Украины».

Морозова отметила, что в свою очередь Украина передал ОРДО список из 465 осужденных. По ее словам, из общего числа 132 человека за период конфликта были освобождены после фактического отбытия наказания, 13 ранее переданы украинской стороне, пятеро скончались, а восемь осуждены «судами ДНР».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, наказание, осужденный, ОРДО
 
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