В ОРДО заявили об открытии «представительского центра ДНР» в Вероне

08.02.2019 15:40

9 февраля, в итальянском городе Верона откроется «представительский центр ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МИД ДНР».

В «ведомстве» уточнили: