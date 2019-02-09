- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети21:23
- Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов20:59
- В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство20:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки19:44
- Ситуация на блокпостах: В Горловке и на «Каргиле» остались на ночевку десятки машин19:19
- Защищал Украину, сражался за дом и семью: пуля снайпера оборвала жизнь донецкого добровольца Игоря Наконечного19:07
- В Пенсионном фонде Мариуполя не хватает сотрудников для работы с гражданами17:58
120 человек не смогли пройти через КПВВ
В течение недели все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в пределах Донецкой и Луганской областей работали по зимнему графику и в штатном режиме. За это время линию разграничения пересекли 233 тыс. граждан и 27,8 тыс. транспортных средств.
За неделю было отказано в пропуске через линию соприкосновения 120 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов, сообщает avdeevka.city.
Отмечается, что в течение недели подконтрольные России боевики три раза нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ по истечении определенного времени их работы. По отдельным решениям командования Объединенных сил в этих случаях была продолжена работа контрольных пунктов и пограничниками дополнительно пропустили через линию разграничения 214 граждан и 107 транспортных средства.
Также пограничниками в КПВВ оформлены 8 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории.
Кроме того, пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 11 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки и 3 недействительных идентификационных документа, выданных оккупационной администрацией РФ.
К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 10 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы.
При исполнении служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГПСУ из состава Объединенных сил зафиксировали 7 случаев, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Нацполицию направлены соответствующие уведомления.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, КПВВ
- Переселенцы Донбасса смогут обучиться деловому английскому
- Украина настаивает на введении миротворцев на Донбасс
- Пользователи создали карту блокпостов донбассовских протестующих
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 марта
- Донецкая и Луганская области получили новых прокуроров
- Абитуриенты из Донбасса смогут пройти тестирование в других областях Украины
- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети21:23
- Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов20:59
- Пророссийские группировки на Донбассе, вероятно, применили лазерное оружие, — ГПСУ20:38
- В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство20:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки19:44
- Ситуация на блокпостах: В Горловке и на «Каргиле» остались на ночевку десятки машин19:19
- Защищал Украину, сражался за дом и семью: пуля снайпера оборвала жизнь донецкого добровольца Игоря Наконечного19:07
- Украина усиливает боевой флот: в "Кузне на Рыбальском" дали старт строительству новых катеров для ВМС. ВИДЕО22:37
- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети21:23
- Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов20:59
- Пророссийские группировки на Донбассе, вероятно, применили лазерное оружие, — ГПСУ20:38
- В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство20:23
- Победительница "Битвы экстрасенсов" обещает Украине жуткий год19:59
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки19:44
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья15:03
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"