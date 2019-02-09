Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

120 человек не смогли пройти через КПВВ

09.02.2019 13:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
120 человек не смогли пройти через КПВВ

В течение недели все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в пределах Донецкой и Луганской областей работали по зимнему графику и в штатном режиме. За это время линию разграничения пересекли 233 тыс. граждан и 27,8 тыс. транспортных средств.
За неделю было отказано в пропуске через линию соприкосновения 120 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов, сообщает avdeevka.city.
Отмечается, что в течение недели подконтрольные России боевики три раза нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ по истечении определенного времени их работы. По отдельным решениям командования Объединенных сил в этих случаях была продолжена работа контрольных пунктов и пограничниками дополнительно пропустили через линию разграничения 214 граждан и 107 транспортных средства.
Также пограничниками в КПВВ оформлены 8 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории.
Кроме того, пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 11 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки и 3 недействительных идентификационных документа, выданных оккупационной администрацией РФ.
К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 10 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы.
При исполнении служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГПСУ из состава Объединенных сил зафиксировали 7 случаев, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Нацполицию направлены соответствующие уведомления.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх