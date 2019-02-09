Басурин пообещал вернуть на Донбасс 100 тысяч наемников РФ и просчитался - боевики осадили спикера

09.02.2019 16:23

Рупор группировок "ДНР" Эдуард Басурин заверил, что около 100 тысяч российских наемников в любой момент готовы вернуться на оккупированный Донбасс. Боевики РФ жестко осадили террориста.

Внимание на новый скандал с участием Басурина обратил в Twitter аккаунт NecroMancer, передает "Диалог.UA".

Басурин в интервью российским пропагандистам из "Комсомольской правды" уверял в существовании сотни российских наемников, которые готовы вернуться на оккупированный Донбасс, чтобы вступить в группировки "Л/ДНР" и воевать против ВСУ. "Из России готовы приехать порядка 100 тысяч добровольцев, и они понимают, что эта война проводится на их территории", - выдал спикер террористов, уточнив, что они приедут в случае масштабного наступления ВСУ.

Однако Басурин явно преувеличивает. Бывшие наемники РФ в Сети уже опровергают его заявление. Они уверяют, что ни за какие деньги не согласны возвращаться на Донбасс, где к боевикам относятся как к животным, пока главари "республик" наживаются. "Вы совсем что ли? Солдаты сидят в окопах, роют норы-землянки. Живут как бомжи и гибнут… Память у людей, которые там были, не померкла! И они помнят, почему уехали. Причина - отношение к добровольцам. И "благодарность" "республики" к своим защитникам как к приезжим, так и к местным. Просто брошенным после ранений и увольнений задним числом после госпиталей", - разоткровенничался боевик Ислам Суетин.