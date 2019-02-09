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Донецкие улицы стали стеклянными — дончане боятся ходить даже в центре
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются на гололед на улицах — дороги не посыпают и никак не убирают неделями.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
По их словам, очень скользко как во дворах жилых домов, так и просто на тротуарах, включая улицы в самом центре города.
«Сегодня шел, каток прям небо видно», — пишут дончане.
«В моем районе только мусор недавно соизволил убрать. А дороги как-то сами к весне растают, видимо», — отметил еще один автор.
«Шла по Горького сегодня, чуть не убилась! Как стекло, даже не посыпано. Центр называется!» — возмущена участница обсуждений.
«У нас Калининский никак не чистят», — сообщают комментаторы.
В то же время на некоторых участках лед начали убирать — его раскалывают, превращают в «кирпичики» и бросают на обочинах в таком виде. Горы льда в своем дворе сфотографировал один из пользователей (см. фото).
«Возле Центр. офиса „Феникс“ целый день коммунальщики долбают лед. Уже можно даже идти не по льду, а по фемке», — пишут комментаторы.
Теги: Донецк, Донбасс, гололед, лед, коммунальщики, дороги, соцсети
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