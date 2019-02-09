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"Горловка сильно сдала и стала неживой": соцсети поражены мрачными кадрами из "ДНР"
На сегодняшний день в Горловке не осталось ни одного административного здания, куда бы не добрались российские боевики. После оккупации к захваченной Горловке прикрепилось звание одного из самых депрессивных городов ОРДО.
Впрочем, как отметили в комментариях, депрессивными стали все города на Донбассе, которых коснулась "русская весна", передает "Диалог.UA".
Свежие кадры из Горловки, где ранее работал ныне "отжатый" террористами знаменитый концерн "Стирол", опубликовал в Twitter Hoґlіvchanin. "Даже Фотошоп не разукрасил эту серость. Оттенки серого..." – прокомментировал блогер размещенные вчера 8 февраля кадры.
"А вообще все города, которые в оккупации, сдали, другого слова и не подберешь... просто поникли и стали какими-то неживыми", - констатировали в обсуждениях под опубликованными фото. Пользователи с грустью вспоминали, что еще каких-то пару лет назад в Горловке работали предприятия, открывались супермаркеты. У людей было будущее, развивался бизнес. "А теперь да, полный мрак", "Русская фашисткая оккупация.....что ждать..." – комментируют кадры.
Теги: Донбасс, Горловка, бизнес, фото, Стирол, оккупация, ДНР, боевики, соцсети
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