Минус один: стало известно о самоликвидации боевика ДНР

09.02.2019 17:21

В сети появились фото боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Виктора Петрова, который умер вследствие болезни.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer у Twitter, передает apostrophe.ua.

"Петров Виктор Анатольевич (Макеевка, 13/06/73) умер от болезни ~24/02/18", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Петров был фигурантом "Миротворца".