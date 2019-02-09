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Архив - Донецкая область

Минус один: стало известно о самоликвидации боевика ДНР

09.02.2019 17:21
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Минус один: стало известно о самоликвидации боевика ДНР

В сети появились фото боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Виктора Петрова, который умер вследствие болезни.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer у Twitter, передает apostrophe.ua.

"Петров Виктор Анатольевич (Макеевка, 13/06/73) умер от болезни ~24/02/18", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Петров был фигурантом "Миротворца".



Теги: Донбасс, болезнь, ликвидация, боевик, умерший, ДНР, соцсети, НВФ
 
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