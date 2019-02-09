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Архив - Донецкая область

Много взрывов произошло у Ясиноватой, а у Каменки рвануло рядом с наблюдателями ОБСЕ

09.02.2019 09:21
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Много взрывов произошло у Ясиноватой, а у Каменки рвануло рядом с наблюдателями ОБСЕ

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в новом отчете, который охватывает период с вечера 6-го по вечер 7 февраля, сообщили об обострении обстановки на Донетчине.

В Донецкой области в указанные период СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (НРПО), зафиксировав, среди прочего, около 260 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 85 взрывов).
Большинство НРПО, в том числе примерно 80% взрывов, зафиксированы в районах к северу, югу, юго-западу, западу и северо-западу от железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо‑востоку от Донецка).
В н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) наблюдатели слышали 3 взрыва в 500–700 м к северо-востоку от своего местоположения, после чего они немедленно покинули этот район.
Напомним, что 8 февраля противник 9 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Обе стороны понесли потери.

Источник: avdeevka.city



Теги: Донецк, Донбасс, Ясиноватая, ОБСЕ, вооружение, потери, взрывы, обстрелы
 
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