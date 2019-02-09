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Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ
09.02.2019 22:18
Российские оккупанты препятствуют нормальной работе наблюдателей СММ ОБСЕна временно не подконтрольной Украине территории Донбасса.
Об этом сообщают в пресс-службе Операции объединённых сил со ссылкой на информацию СЦКК.
Боевики отказали во въезде на пункте Верхнешироковское к месту мониторинга патрулю миссии ОБСЕ, в пятницу, 8 февраля, аргументируя это тем, что им якобы нужно получить разрешение «командования».
В СЦКК заявили, что такое препятствие со стороны наемников Российской Федерации приобрело системный характер.
Последняя фиксация не допуска миссии боевиками была сделана 4 февраля. Но тогда, после вмешательства «командира», патруль все таки пропустили.
Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, боевики, пункт пропуска, наемники, СЦКК, ООС
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