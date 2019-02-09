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Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
Эксперты программы «Радник з питань ВПО» рассказали о правах жителей оккупированной части Донбасса, а также переселенцев на получение пенсии.
По словам специалистов, на данный момент, в Украине проживает более 500 тысяч пенсионеров и переселенцев, еще около 700 тысяч пенсионеров остались на оккупированных территориях.
«Они лишены права на пенсию и оставлены фактически один на один с вызовами оккупации», — говорят эксперты.
Лишение пенсии — это не правовое вмешательство в имущество, ведь юридически такие выплаты являются собственностью пенсионера.
На протяжении всего трудового стажа пенсионер делал выплаты в Пенсионный фонд и теперь имеет полное право получать заработанные средства.
«Пенсия — это не социальная помощь или подарок государства. Это заработанные и отложенные человеком деньги. Государство может вмешиваться в право на пенсию, но такое вмешательство должно быть предусмотрено законом. Гражданин имеет право защищать свое конституционное право на пенсию в судебном порядке», — сказано в сообщении экспертов.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, стаж, переселенцы, ВПЛ, ОРДЛО, пенсии
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