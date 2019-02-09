Ситуация на блокпостах: В Горловке и на «Каргиле» остались на ночевку десятки машин

09.02.2019 19:19

Сегодня, 9 февраля, блокпосты на линии разграничения в Донецкой области, продолжали собирать гигансткие очереди — к вечеру многие автомобили так и не прошли контроль и были вынуждены вернуться обратно. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях, сообщает ДонПресс.

Тяжелая ситуация сложилась на Горловском направлении. Там весь день собирались большие очереди, и к моменту закрытия блокпостов они не успели рассосаться.

«Много машин не проехало, развернули назад», — пишут очевидцы.

Комментаторы возмущены такой ситуацией — по их словам, вчерашняя «проверка» с участием местных «депутатов» должна была улучшить ход работы блокпостов, но она ничего не дала.

«В общем от депутатов толку НОЛЬ. как и ожидалось. сделали видимость что типа работают», — отмечают пользователи.

О том, что «проверка» не дала результатов, сообщалось еще вчера, 8 февраля, — к ночи очереди на блокпостах так и оставались.

В то же время тем, кому удалось пройти контроль, посчастливилось пройти все проверки за 30−40 минут.

«Сегодня в обе стороны часа полтора назад пешие в обе стороны больше половины навеса. Машин очень много. Села в бусик. За 40 минут оба поста прошла», — написала участница обсуждения.

На Марьинском направлении около 15:00 все еще оставалось около 100 машин.

«Очередь на Каргиле порядка 100 машин + бусы и льгота», — писали очевидцы.

По словам комментаторов, очереди искусственно задерживали представители незаконных вооруженных формирований — даже во второй половине дня они заставляли водителей простаивать по два часа в ожидании проверки.

«Только, что приехали с Украины. Украинские б/п 2 автобуса прошли за 10 мин. ДНР 2,5 часа тупо не пропускают ни туда ни обратно. Народ в автобусе тихонько ропчет и возмущается. Дороги нормальные. Машин на Каргиле много», — сообщил очевидец.

К закрытию блокпостов многие автомобили остались на ночевку, не успев пройти контроль.

«муж в сторону Курахово стоит с по шестого, остался ночевать восьмой, а с утра же налетят, окажется 58, гады!!!», — возмущены комментаторы.

На блокпостах осталось до 30 автомобилей.

«Машин 20−30 в основной и 10 в льготке, но машины то приезжают, то уезжают», — сообщил очевидец.

На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке вечером собирали большие очереди. Однако не известно, удалось ли проехать всем машинам.

«Еленовка в сторону мариуполя — машин 80 встали в конец очереди посмотрим как быстро продвигается», — писали пользователи за 2 часа до закрытия блокпостов.

На Мариупольском направлении блокпосты в Гнутово к 12:00 очереди стали минимальными.

«В Донецк на днр постах нет машин. В украину на октябре около 80 на гнутово 15 машин», — отмечали комментаторы.

На этом направлении пройти проверку можно было за полчаса.

«Из Мариуполя в Донецк: сразу на проверку. КПП октябрь: заняло 30 мин. Из Мариуполя в 12:30мск. Из Донецка в Мариуполь на Октябре очередь до камышей, около 30 льготы», — сообщил пользователь.