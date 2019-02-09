Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 09.02.2019

09.02.2019 08:59

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення ООС функціонують у штатному режимі.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попереднього дня.

Загалом через КПВВ прослідувало 37,9 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:

«Майорське» – 8400 осіб та 880 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 8255 осіб та 1290 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» – 7350 осіб та 1280 транспортних засобів;

«Гнутове» – 4105 осіб та 925 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 9810 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

«Майорське» – 30/50; «Мар’їнка» – 40/60; «Новотроїцьке» – 30/60; «Гнутове» – 25/25.

У КПВВ «Майорське» прикордонники Краматорського загону разом з представниками фіскальної служби зі складу Об'єднаних сил припинили спробу переміщення через лінію розмежування великої кількості жіночих курток. Їх намагались переправити на тимчасово окуповану територію. Вартість товару сягає понад 300 тисяч гривень.

Крім того, в «Мар’їнці» наш співвітчизник спробував підплатити прикордонникам. Чоловік запропонував 500 гривень, аби військовослужбовці сприяли йому в пришвидшенні проходження контрольних процедур. На таку пропозицію він отримав відмову, а кримінальне правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» задокументовано.

Источник: dpsu.gov.ua