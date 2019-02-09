Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов

09.02.2019 20:59

На Донбассе с начала суток 9 февраля боевики устроили семь обстрелов позиций украинских войск, в том числе дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции наших защитников вблизи поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Чермалык; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя", – говорится в сообщении.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Крымское; станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Майское, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у поселка Новотошковское.

Также позиции Объединенных сил были обстреляны из минометов калибра 120 мм в районе поселка Пески и из минометов 82-го калибра – вблизи села Крымское.

Потерь в рядах военнослужащих операции Объединенных сил нет не зафиксировано. В свою очередь, подразделения ВСУ в ответ подавляли вражеский огонь путем дежурными огневыми средствами. Потери противника уточняются.