- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети21:23
- Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов20:59
- В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство20:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки19:44
- Ситуация на блокпостах: В Горловке и на «Каргиле» остались на ночевку десятки машин19:19
- Защищал Украину, сражался за дом и семью: пуля снайпера оборвала жизнь донецкого добровольца Игоря Наконечного19:07
- В Пенсионном фонде Мариуполя не хватает сотрудников для работы с гражданами17:58
Сотрудники завода "Стирол" в Горловке пойдут жаловаться Путину на главарей "ДНР"
Людей беспокоит колоссальная задолженность по заработной плате, а еще больше – перспектива закрытия предприятия и потеря рабочих мест. Работники завода справедливо опасаются, что как только их выпроводят с производства, мощности вырежут на металл, вывезут в РФ и разграбят.
Сотрудники завода "Стирол" в оккупированной Горловке (Донецкая область) от отчаяния решили ехать в Москву и требовать социальных гарантий. Примечательно, что жители "ДНР", которая позиционирует себя как независимая республика, отлично понимают, что на местах устроились гауляйтеры, а настоящая власть находится в Белокаменной.
Об этом сообщает "Диалог.UA".
Как передает телеграм-канал "Караул" сторонников "ДНР", в закрывающемся "Стироле" пообещали бросить подачку в виде задолженности за январь, игнорируя прочие месяцы недостачи. И это неудивительно, ведь благодаря большому числу праздников и выходных на первый зимний месяц приходится самая маленькая сумма долгов по зарплате. Работники понимают, что после январской получки они больше ни копейки от властей псевдореспублики не увидят и без работы останутся. Именно по этому пришли к выводу искать справедливости у "московского барина".
"Друзья горловчане и работники Стирола.Мы должны понимать и трезво смотреть на вещи. Вероятно грядет сокращение и консервация в основной массе производственных мощностей Стирола и возможно некоторое перепрофилирование ряда мелких цехов (главное, чтоб не порезали завод). Поэтому готовьтесь и требуйте, чтобы вероятное сокращение прошло по закону с выплатой всех причитающихся компенсаций", - уточняет "Караул". Напомним, на "Стироле", ранее считающимся гордостью Донбасса и одним из самых стабильных предприятий отрасли, зарплату не выплачивают уже седьмой месяц.
Теги: Донбасс, Путин, Горловка, зарплата, Стирол, ДНР, долги, жалобы
- Глава «ДНР» признал, что работникам «Стирола» задолжали зарплату
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"
- В Горловке на Стироле люди падают в голодный обморок
- Боевики «ДНР» изложили свою «версию», почему не «запускают» «Стирол»
- Главарь «ДНР» Пушилин заявил, работникам «Стирола» платить не будут
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети21:23
- Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов20:59
- Пророссийские группировки на Донбассе, вероятно, применили лазерное оружие, — ГПСУ20:38
- В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство20:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки19:44
- Ситуация на блокпостах: В Горловке и на «Каргиле» остались на ночевку десятки машин19:19
- Защищал Украину, сражался за дом и семью: пуля снайпера оборвала жизнь донецкого добровольца Игоря Наконечного19:07
- Украина усиливает боевой флот: в "Кузне на Рыбальском" дали старт строительству новых катеров для ВМС. ВИДЕО22:37
- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- На похороны боевиков «ДНР» собирают деньги через соцсети21:23
- Ситуация в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили семь обстрелов20:59
- Пророссийские группировки на Донбассе, вероятно, применили лазерное оружие, — ГПСУ20:38
- В оставленных зданиях в Донецке продолжается мародерство20:23
- Победительница "Битвы экстрасенсов" обещает Украине жуткий год19:59
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Горловки19:44
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья15:03
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"