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Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата

09.02.2019 21:57
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Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата

Спецслужбы РФ и наемники незаконных вооруженных формирований на Донбассе планируют поджоги храмов УПЦ Московского патриархата для дестабилизации обстановки в Украине.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает donpress.com.

Сотрудникам СБУ стало известно, что российские спецслужбы и подчиненные им «МГБ ЛНР/ДНР» ищут исполнителей, готовых устроить поджоги культовых сооружений УПЦ МП. В качестве вознаграждения обещаны 2000 долларов США.

«При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков», — сказано в сообщении.

Украинские спецслужбы располагают материалами переговоров между заказчиком и вероятным исполнителем. В процессе разговора кураторы объясняют, что необходимо снять на видео 10 секунд пожара, нарисовать определенные символы. Исполнителю не рекомендуют брать с собой сим-карту, а в телефоне необходимо включить режим «авиа». Церковь (обязательно Московского патриархата) можно не сжигать дотла, достаточно, чтобы она просто загорелась.



Теги: Донбасс, поджог, СБУ, храм, Московский Патриархат, ДНР, ЛНР, наемники, кураторы, РФ
 
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