«Тайник» и «Муравьи»: Стало известно о схемах перемещения контрабанды через линию разграничения

09.02.2019 13:11

На КПВВ продолжается работа по пресечению незаконного перемещения товарно-материальных ценностей (в том числе и с применением схем «тайник» и «муравьи»). Об этом сообщают Донецкие новости.

«Несмотря на непреодолимое желание дельцов любым способом заработать во время вооруженного конфликта на Донбассе, пограничники из состава Объединенных сил продолжают противодействовать многочисленным попыткам незаконного перемещения товаров через линию разграничения», – говорится в сообщении.

Так, вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» сотрудниками оперативных подразделений Госпогранслужбы с привлечением пограничного наряда, который осуществляет контрольно-проверочные мероприятия в КПВВ, было обнаружено пять граждан Украины, которые в пешем порядке пытались переместить на временно неподконтрольные украинскому правительству территории более 200 женских курток и косметические средства в ассортименте.

Общая стоимость обнаруженного составляет более 300 тыс. гривень. Нарушители и товары переданы представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения.