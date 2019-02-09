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Архив - Донецкая область

Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса

09.02.2019 15:44
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Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса

Правящая коалиция продвигает идею создания "автономии" на Донбассе, инициированную Виктором Медведчуком, которая фактически воспроизводит требования Кремля.
Такое мнение высказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на владу", пишет Апостроф.
"Это совершенно недопустимо. Это наша территория, наша земля, так же, как и Крым - это Украина", - заявила Юлия Тимошенко.
"Проголосовали за закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей, по которым они могут назначать свои силовые структуры и решать вопросы независимо от Украины. По сути, этим законом реально эту автономию утвердили", - возмутилась она, напомнив, что "Батькивщина" не голосовала за этот документ.
Как отметила Юлия Тимошенко, "за спиной украинцев ведутся, по сути, переговоры о капитуляции и за счет Украины они собирают урегулировать определенным образом интересы агрессора".
Она напомнила, что Россия стремится "переформатировать" войну, которую она начала против Украины, выдать агрессию за гражданскую войну, "где якобы украинцы друг с другом воюют".
Лидер "Батькивщины" назвала унижением Украины то, что "нас сажают за стол переговоров не с лидерами стран-гарантов нашей независимости, а с главарями так называемых ЛНР и ДНР".
Председатель партии убеждена, для установления мира на Донбассе Украина должна вернуться к Будапештскому меморандуму, который подписывали лидеры США и Великобритании, а затем односторонние заявления на его поддержку предоставили Франция и Китай. Именно эти страны давали нам гарантии целостности и нерушимости границ, когда наше государство отказывалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира.
"Будапештский меморандум - неотъемлемая часть международного права. Если его не выполнять, это означает, что международное право не работает. Один из пунктов меморандума предусматривает, если кто-то нарушает наши границы, надо немедленно садиться за стол переговоров", - напомнила она, добавив, что действующий президент не добился начала переговоров, а наоборот, как мог, дискредитировал этот документ.



Теги: Донбасс, опасность, прогноз, Тимошенко
 
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